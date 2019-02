Meghan lächelt Ärger mit ihrem Vater tapfer weg

Souverän, mit dem gewohnt herzlichen Lächeln im Gesicht erschien Meghan am Dienstagabend an der Seite ihres Ehemannes Prinz Harry im National History Museum in London. Es schien fast so, als habe die schöne Herzogin von den Schlagzeilen rund um ihren Vater, der den persönlichen Brief seiner Tochter von britischen Medien veröffentlichen ließ, nichts mitbekommen. Und auch Harry wirkte gut gelaunt, genoss gemeinsam mit seiner hochschwangeren Gattin die Vorstellung des Theaterstücks „The Wider Earth“, das von Charles Darwin handelt.