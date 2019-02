AK-Wahlkampf startet durch

Ab heute können sich die Vertreter der verschiedenen Fraktionen zur Einsichtnahme in die Wählerliste der jeweiligen Arbeiterkammern in den Bezirken aufmachen. Denn ab 20. März läuft dann zwei Wochen lang die Wahl zur Interessensvertretung von 85.000 Angestellten auf Hochtouren. Favorit ist dabei wieder die FSG rund um Präsident Gerhard Michalitsch. Die Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter geht dabei auch mit einem umfangreichen Programm in den Wahlkampf.