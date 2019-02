Kampf um Wähler-Stimmen: Parteien kreuzen Klingen

Die stärkste Partei soll über die Mehrheit der Abgeordnetensitze verfügen - so der Vorschlag von Steiner. „Ein Ablenkungsmanöver, um die SP-Forderung der Direktwahl des Landeshauptmanns vom Tisch zu bekommen“, kontert darauf SP-Klubobfrau Ingrid Salomon. Die Freiheitlichen haben sich strikt gegen das Mehrheitswahlrecht in Position gebracht. Klubobmann Géza Molnár: „Will die VP eine SP-Alleinregierung im Burgenland installieren und alle anderen Parteien in die Oppositionsrolle drängen?“