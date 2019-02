Wirbel um Sauna: Schließung droht

„Letzter Aufguss!“, heißt es vielleicht bald für die öffentliche Sauna in Eisenstadt. Nach Beschwerden von Kunden überlegt die Stadt, den Betrieb einzustellen. In einem Brief wurde unzufriedenen Gästen zudem nahegelegt, sich nach anderen Angeboten umzusehen. Die FP tobt angesichts dieses „respektlosen Schreibens“.