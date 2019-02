ÖSV-Damen im Abfahrtstraining mit Rückstand

Ergebnisse vom Abfahrtstraining auf verkürzter Strecke bei der WM in Aare am Mittwoch:

1. * Jasmine Flury (SUI) 1:14,13 Min.

2. Lara Gut-Behrami (SUI) +0,44 Sek.

3. * Kajsa Vickhoff Lie (NOR) 0,66

4. Joana Hählen (SUI) 0,72

5. Sofia Goggia (ITA) 0,74

6. Nadia Fanchini (ITA) 0,94

7. Corinne Suter (SUI) 0,97

8. Ilka Stuhec (SLO) 1,06

9. ex aequo Nicole Schmidhofer (AUT) und Ramona Siebenhofer (AUT) je 1,10

11. Wendy Holdener (SUI) 1,15

12. Ricarda Haaser (AUT) 1,21

13. Viktoria Rebensburg (GER) 1,29

14. Marta Bassino (ITA) 1,30

15. Ragnhild Mowinckel (NOR) 1,33

16. Ester Ledecka (CZE) 1,35

17. * Kira Weidle (GER) 1,43

18. Stephanie Venier (AUT) 1,46

19. Tamara Tippler (AUT) 1,50

20. * Franziska Gritsch (AUT) 1,55.

Weiter, nicht gestartet u.a.: Christina Ager (AUT), Lindsey Vonn (USA)

* Läuferinnen mit Torfehler