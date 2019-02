Grippewelle rollt jetzt an: Tamiflu war Mangelware

„Ist so was möglich?“, ärgert sich ein Kunde , der am Sonntag das Grippe-Medikament Tamiflu besorgen wollte. Er musste bis nach Mannersdorf fahren, um das Präparat zu erhalten. „Wir hatten Tamiflu lagernd, konnten aber nicht voraussehen, dass der Bedarf so hoch sein wird. Zunächst haben wir noch Nachbarapotheken ausgeholfen, dann war auch unser Kontingent erschöpft“, so die Apothekerin in Siegendorf.