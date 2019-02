Großeinsatz für Feuerwehr nach Gasalarm

Heftiger Gasgeruch lag über der Himmelwiesengasse, als besorgte Bürger den Notruf alarmierten. Binnen kürzester Zeit war ein Dutzend Feuerwehrleute vor Ort. „Sofort wurde von der Einsatzleitung auch der zuständige Energieversorger angefordert. Parallel führte ein Spezialtrupp mit einem Gasmessgerät erste Messungen im Freien und in angrenzenden Kellern bei Häusern mit Gasanschluss durch“, so ein Sprecher. In einem Kanalschacht war die Konzentration am höchsten - es herrscht Explosionsgefahr!