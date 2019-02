Von heute bis Samstag: Ab auf die Lehrlingsmesse!

Kärntner Lehrlingsmesse in Klagenfurt bietet Hilfe

Eine große Hilfestellung bietet die erste Kärntner Lehrlingsmesse, die von heute, Donnerstag, bis Samstag über die Bühne geht. In der Klagenfurter Messehalle 1 können sich Jugendliche, Lehrer und Eltern echte Informationen aus erster Hand holen: von Lehrlingen und deren Berufsschullehrern sowie von Betrieben, in denen Lehrlinge ausgebildet werden.