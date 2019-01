„Adler“ Tande ist zurück! Stöckl: „Kein Bonus“

„Es ist ein positiver Trend da, er wirkt stabiler. Momentan schaut es so aus, dass er konstant auf einem guten Weg ist“, sagte Stöckl. Für die WM in Seefeld (19. Februar bis 3. März) müsse er sich aber genauso qualifizieren wie seine Teamkollegen. „Er hat keinen Bonus“, betonte der 45-jährige Tiroler ungeachtet Tandes großer Erfolge in den vergangenen Jahren.