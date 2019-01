Husarenritt: Hirscher bringt Schladming zum Beben

Was für eine Galavorstellung von Marcel Hirscher: Österreichs Ski-Superstar siegte am Dienstag in Schladming in eindrucksvoller Manier. Zweimal zauberte der Salzburger die Bestzeit in den Schnee und hatte somit die Konkurrenz locker im Griff. Wer seinen Lauf verpasst hat oder seinen Husarenritt einfach noch einmal genießen möchte, im Video oben sehen Sie Hirschers spektakuläre Siegesfahrt, die die 45.000 Fans an Strecke ausflippen ließ!