Österreicher essen immer weniger Fleisch

Diese Einschätzung wird durch eine GfK-Umfrage aus dem Jahr 2016 untermauert: Natürlicher, nicht künstlicher Geschmack, keine künstlichen Farb- und Konservierungsstoffe sowie besondere Frische sind jene drei Anforderungen an Fleisch, die den Konsumenten am wichtigsten sind. Ein günstiger Preis wurde nicht einmal von einem Fünftel als „sehr wichtig“ genannt, was lediglich Rang zwölf in der Endauswertung der gewünschten Eigenschaften ergab.