Anna Veith spricht schon wieder vom Comeback

Österreichs Ski-Star Anna Veith traut sich nach ihrem vor zwei Wochen erlittenen Kreuzbandriss ein neuerliches Comeback zu. In der am Sonntag ausgestrahlten Ö3-Sendung „Frühstück bei mir“ sagte die Salzburgerin: „Ich fühle mich in der Lage, wieder zurückzukommen.“ Anfang April will Veith mit einer gezielten Therapie und koordinativem Training beginnen.