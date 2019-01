Kitz-Retter Otmar war den Tränen nahe

Echter Ausnahmezustand herrschte gestern auch im Hause Danklmaier! Daniel bestätigte seinen Sieg in der Kitz-Europacup-Abfahrt und die Leistungen in den Trainings: Platz fünf, sensationell! „Die Genugtuung ist gewaltig“, freute sich der 25-jährige Steirer. Der wie Striedinger eigentlich „nur“ in der zweiten Truppe der Österreicher (Gruppe „Weltcup Speed 2“) daheim ist. Die beiden Überraschungsmänner teilen sich in der Gamsstadt im Kitzhof übrigens ein Zimmer. Und während die meisten anderen froh sind, dass die Abfahrt vorbei ist, meinte Streif-Liebhaber Danklmaier: „Ich würde hier am liebsten jeden Tag ein Rennen fahren!“ Voller Angriff ist daher auch im morgigen Super-G garantiert.