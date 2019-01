Fans stürmen Ganslern, Hirscher-Mania in Kitzbühel

Heute Slalom in Kitz, am Dienstag das Flutlicht-Spektakel in Schladming. „Jawohl, jetzt ist Hochsaison“, sagt Marcel Hirscher vor den beiden Heimspielen. Der legendäre Ganslernhang wird aus allen Nähten platzen. Bis zu 50.000 Fans sind in Kitz mit dabei! Durch die Vorverlegung um 24 Stunden kommen die Slalom-Stars auch ausnahmsweise in den Genuss der atemberaubenden Siegerehrung am Samstag Abend. „Wäre eine tolle Geschichte, würd mir taugen. Aber um dabei zu sein, brauch ich zwei gute Läufe“, weiß der zweifache Kitz-Sieger (2013, 2017). Hirscher sagt das ganz bewusst.