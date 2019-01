Fan-Unmut in Kitz - Veranstalter verteidigt sich

Mit großen Auswirkungen auf die Besucherzahl wegen der kompletten Umstellung des heurigen Programms rechnete der Präsident indes nicht - weder in die eine noch in die andere Richtung. Bei der Abfahrt am Freitag würden zwar etwas mehr kommen, als am gewöhnlichen Super G-Tag, ein Ansturm wie an Samstagen werde aber nicht eintreten. Beim Slalom am Samstag ging Huber von etwas weniger Besuchern als bei Hahnenkamm-Abfahrten an diesem Tag aus.