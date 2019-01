Wegen Todesfall: Keine Kür für Ziegler und Kiefer

Miriam Ziegler und Severin Kiefer haben beschlossen, nicht an der EM-Kür der Paarläufer am (heutigen) Donnerstagabend in Minsk teilzunehmen. Diese Entscheidung sei nach dem Vormittagstraining gefallen, teilte Ziegler mit. „Wir merkten gestern in der ohnehin schon emotional anstrengenden Wettkampf-Situation, dass wir den Verlust eines unserer Trainer noch nicht verarbeitet konnten“, sagte Kiefer.