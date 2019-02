Neuer Mega-Trend: Aktivurlaub in den Bergen

Wilder Kaiser: Der Wilde Kaiser in Tirol. Ein Massiv in allen erdenklichen Grautönen, umrahmt von Wäldern und idyllischen Almen ist es das Traumziel vieler Bergsteiger, die in diesen geschichtsträchtigen Bergen die Herausforderung suchen, etwa an der Ellmauer Halt, der Karlspitzen, Chistaturm oder dem Totenkirchl. Wanderer finden hier auf einem bestens markierten Wegenetz zahlreiche Berg- und Gipfeltouren mit zahlreichen Hütten. Die Südseite des Wilden Kaisers bis hin zu den Felswänden spannen für Mountainbiker ein Netz an Trails und Panorama-Routen.