Alle zehn Sekunden fällt heute der Hammer

Wie ausgestorben

Unzählige Schnäppchenjäger schauten gestern in der Kaserngasse vorbei, auch ehemalige Kunden waren darunter. „Ich habe früher in der Nachbarschaft gewohnt, war oft hier“, wirkte Renate Menne nachdenklich, „jetzt erinnert es mich an eine Stadt im Horrorfilm. Es fehlen nur noch die Zombies“. Leere Regale und Gänge, da und dort achtlos liegengelassene Ketten zum Absperren von Behältern am Boden, dazu sogar noch die Frühstücksangebote auf Schildern im Restaurant - da, wo früher Leben herrscht, war es gestern wirklich wie ausgestorben. Anders wird das Bild dann ab morgen sein: Donnerstag und Freitag werden nämlich die versteigerten Stücke abgeholt.