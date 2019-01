Facebook-Managerin Sandberg: „Haben uns geändert“

Millionenschwere Investition in künstliche Intelligenz

Vor Sandbergs DLD-Auftritt kündigte Facebook an, dass das Netzwerk die Erforschung ethischer Fragen rund um künstliche Intelligenz in München mit 7,5 Millionen Dollar (rund 6,6 Millionen Euro) unterstützen wird. Das Geld soll an das neue unabhängige Institut für Ethik in künstlicher Intelligenz in einer Partnerschaft mit der Technischen Universität München über einen Zeitraum von fünf Jahren fließen.