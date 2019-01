Schüler unterstützen Trattenbach Hills

„Veranstaltungen wie Trattenbach Hills sind enorm wichtig für unsere Region“, sagt Neukirchens Bürgermeister Andreas Schweinberger. Schließlich kämen so neue Zielgruppen und neue zahlungskräftige Gäste in den Oberpinzgau. Darunter viele, so der Bürgermeister, die „Neukirchen und Bramberg vorher gar nicht auf dem Schirm“ gehabt hätten. Die professionelle Medienbegleitung des Events macht die Region zudem weit über die Grenzen des Events hinaus bekannt.