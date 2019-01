SalzburgArena für Davis Cup gegen Chile gerüstet

Die Vorbereitungsarbeiten für die Austragung von Österreichs Weltgruppenduell im Tennis-Davis-Cup am 1. und 2. Februar gegen Chile in der SalzburgArena sind weitgehend abgeschlossen. Das teilten die Veranstalter am Donnerstag mit. Der Sandplatz wurde bereits am vergangenen Samstag fertiggestellt, nach der Trocknungsphase ist er ab 28. Jänner bespielbar.