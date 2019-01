Bitter! Erschöpfter Thiem gibt gegen Popyrin auf

Thiem läuft damit Gefahr, in der nächsten Weltrangliste am 28. Jänner aus den Top Ten zu fallen, denen er seit Juni 2016 ununterbrochen angehört. Auch scheint aktuell zumindest etwas fraglich, wie es mit ihm für den Davis Cup in zwei Wochen in Salzburg gegen Chile aussieht. In „Down Under“ ist Rot-Weiß-Rot nun jedenfalls nur noch im Doppel vertreten, da aber durch den topgesetzten Titelverteidiger Oliver Marach.