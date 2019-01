Durchimpfungsraten erhöhen!

In Österreich erhält jedes Kind bis zum vollendeten 14. Lebensjahr die wichtigsten Impfungen gratis. „Diese sehr wertvolle Errungenschaft wird leider in den vergangenen Jahren allzu oft in Frage gestellt“, berichtete Dr. Susanne Schmid, Fachärztin für Innere Medizin und Präsidentin des Bundeselternverbands (BEV) auf einer Pressekonferenz in Wien. „Wohlmeinende Eltern versuchen, alles besonders richtig zu machen. Im Internet werden sie laufend mit vermeintlichen Fakten konfrontiert, die sie als Laien nicht von tatsächlichen unterscheiden können.“ Schulärzte hätten daher eine Schlüsselrolle in der Aufklärung, gerade bei über 14-jährigen, da Jugendliche ab diesem Alter selbst entscheiden können. Sie forderte außerdem Konsequenzen für nicht geschützte Sprösslinge in Gemeinschaftseinrichtungen wie Kindergärten und Schulen, betonte aber: „Zwangsmaßnahmen bringen nichts, doch das System sollte zukünftig so aufgebaut sein, dass Impfen einfach und schnell möglich sowie Nicht-Impfen kompliziert und hürdenreich ist. Es sollte so selbstverständlich werden wie das Angurten im Auto, schließlich ist es eine Art ,Sicherheitsgurt für Infektionskrankheiten´.“