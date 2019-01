Netflix macht ernst: Preise steigen, Börse jubelt!

Börsianer jubeln über Preiserhöhungen

Was die Abonnenten ärgert, erfreut derweil die Anleger. Die Netflix-Aktie stieg nach der Ankündigung der Preiserhöhung um rund fünf Prozent. Der Streaming-Anbieter, der sich heuer neuer Konkurrenz erwehren muss, begründet die Preiserhöhung mit steigenden Kosten für exklusive Inhalte: „Wir passen ab und zu die Preise an, da wir kontinuierlich in großartiges Entertainment investieren und das Gesamterlebnis von Netflix für die Nutzer verbessern.“