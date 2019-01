Ratsvorsitz: Endbilanz von Kurz und EU-Parlament

Einmal mehr hat Bundeskanzler Sebastian Kurz am Dienstag Bilanz über die österreichische EU-Ratspräsidentschaft gezogen - und einmal mehr fiel diese positiv aus. Es sei gelungen, die EU voranzubringen, sagte der ÖVP-Chef - diesmal vor den EU-Abgeordneten in Straßburg. Österreich werde sich weiter für die Stärkung der EU einbringen. Von den Parlamentariern gab es gemischte Reaktionen auf die Präsidentschaft - von überschwänglichem Lob bis Ablehnung, insbesondere was Österreichs Haltung zum UNO-Migrationspakt betrifft.