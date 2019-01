Keine Verschnaufpause: Es kommt der nächste Schnee

Lawinensprengungen an Innsbrucker Nordkette

Auf der Innsbrucker Nordkette wurden am Samstagvormittag Lawinensprengungen durchgeführt. Diese hatten am Freitag zunächst abgebrochen werden müssen, da es die Lage nicht zuließ. Ein ähnliches Bild herrschte in der Steiermark, dort ließen starker Wind und erneut einsetzender Schneefall kaum Hubschrauberflüge zu, da die Sicherheit der Piloten nicht gewährleistet werden konnte.