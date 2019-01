Schüler saßen eine Woche am Berg fest - gerettet!

Spaß im Schnee - auch ohne Handy

Schülerinnen und Schüler, aber auch die Begleitpersonen zeigten sich begeistert von dieser einzigartigen Winterwoche, so die Kasberg-Seilbahnen in einer Aussendung an die Medien. Direktor Erwin Eßmann: „Wir haben wirklich eine einzigartige Zeit hier erlebt. Alle haben sich hervorragend um uns gekümmert, mein Dank gilt allen Leuten vom Hochberghaus und auch von den Bergbahnen. Am schönsten waren die Abende, nachdem die Akkus der Handys ausgegangen waren: Wir haben uns hervorragend unterhalten.“