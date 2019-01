Jetzt fix: Das sind die Eckpunkte der Steuerreform

Mindestsicherung: Wien will Regierungspläne nicht umsetzen

Überschattet wurde die Auftritt der Regierung am Donnerstag von der Ankündigung der Stadt Wien, die geplante Reform der Mindestsicherung nicht umzusetzen. Wiens SPÖ-Sozialstadtrat Peter Hacker nannte die Vorlage einen „echten Wahnwitz“. Kurz wiederum warf Wien vor, immer mehr arbeits- und obdachlose Menschen zu produzieren. „Ich glaube nicht, dass es eine gute Entwicklung ist, wenn immer weniger Menschen in der Früh aufstehen, um zu arbeiten und in immer mehr Familien nur mehr die Kinder in der Früh aufstehen, um zur Schule zu gehen“, so der Kanzler. Strache erinnerte Wien daran, „dass wir in einem Rechtsstaat leben und die rot-grüne Wiener Stadtregierung wird sich auch an den Rechtsstaat halten müssen“.