Steiermark: Vielen Amseln schlug die letzte Stunde

Auch die Steirer sind dem Aufruf von BirdLife, an der Zählung teilzunehmen, gefolgt, und die erste Hochrechnung ist schon da. Im Schnitt wurden 40 Piepmätze pro Garten gesichtet - im Österreich-Vergleich sind es mit 36 doch um einiges weniger. Weiters: Erlenzeisige zeigen sich häufig wie nie an den Futterhäuschen, „aktuell sind größere Schwärme zu beobachten, die sich in unseren Lagen aufhalten“, erzählt Gabor Wichmann, der Geschäftsführer von BirdLife. „Das liegt an der überaus starken Schneelage in den Bergen, welche “die Vögel in tiefere Lagen ausweichen lässt".