Juve statt Ferrari: Arrivabene neuer Ronaldo-Boss?

Seit Montag steht es fest: Ferrari will mit einem neuen Teamchef die seit 2014 währende Titel-Ära von Mercedes in der Formel 1 beenden. Der traditionsreiche Rennstall trennte sich von Maurizio Arrivabene. Der ehemalige Manager eines Tabakkonzerns wird vom bisherigen Technischen Direktor Mattia Binotto an der Spitze der Scuderia abgelöst. Arrivabene könnte aber schon bald einen neuen Job gefunden haben - und zwar beim Serie-A-Spitzenteam Juventus Turin.