120 Jahre: Das ist Rapids Geburtstagssujet

Heute, am 8. Jänner, feiert der SK Rapid seinen 120. Geburtstag. Gefeiert wird praktisch das ganze Jahr über mit einer Litanei an Aktivitäten. Zum Startstuss ins Jubiläumsjahr präsentieren die Hütteldorfer das offizielle Geburtstagssujet: eine Collage aus grün-weißen Stars aller Generationen in einer imaginären Umkleidekabine, bestehend aus Stilelementen der Pfarrwiese, des Hanappi-Stadions und des Allianz-Stadions.