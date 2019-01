Fritz Dritter! Super-ÖSV-Kombi-Leistung in Otepää

Am Samstagvormittag hatte das Springen aufgrund schlechter Windverhältnisse abgesagt werden müssen. Damit zählte der provisorische Wertungsdurchgang vom Freitag, der an Rehrl gegangen war. Wie bei fünf seiner ÖSV-Teamkollegen waren die „Latten“ des Steirers nicht rechtzeitig in Estland angekommen, deshalb griff man von der Schanze auf Leihskier zurück.