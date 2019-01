Garmisch-Pleite macht Kraft gar nicht nervös

Und damit zog der 25-Jährige endgültig einen Schlussstrich unter den 49. Rang beim Neujahrsspringen, der Pfeifdirnix lässt sich vom zweitschlechtesten Weltcup-Ergebnis seiner Karriere nicht nervös machen: „Ich freue mich jetzt auf das Heimspringen am Bergisel. Es ist immer ein unglaubliches Gefühl, in den Hexenkessel mit den rot-weiß-roten Fahnen zu fliegen. Das will ich genießen.“