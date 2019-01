Embiid mit Rekord bei Sixers-Sieg in Phoenix

„Jeder ist frustriert“

„Jeder ist frustriert - die Spieler, Coaches und das Management. Wir müssen einfach besser werden“, sagte Davis nach dem Match und sprach dabei die „schlechteste Defensive der Liga“ an. Diese ermöglichte dem Gegner 73 Punkte in Hälfte eins, so viele hatten die Nets zuletzt vor 16 Jahren in den ersten 24 Minuten erzielt. „Die komplette erste Hälfte konnten sie tun, was sie wollten, weil wir nicht verteidigt haben“, lautete der treffende Kommentar von Davis nach der bereits siebenten Niederlage der Pelicans in den jüngsten neun Partien.