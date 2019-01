O’Donnell schoss Eisbullen ab

So hatten sich die Salzburger das letzte Spiel im Jahr 2018 nicht vorgestellt. In Dornbirn konnte zwar ein 0:2-Rückstand in eine zwischenzeitliche 3:2-Führung gedreht werden. Dass es am Ende mit dem 3:4 dennoch die 14. Saisonniederlage setzte, lag vor allem an Bulldogs-Stürmer Brendan O’Donnell. Der traf gleich viermal.