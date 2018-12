Neuer Luxus-Bolide für Bayern-Star David Alaba

Kampfansage an den BVB

Gut gelaunt und mit großen Vorsätzen für 2019 verabschiedeten sich die Bayern nach dem überzeugenden 3:0 bei Eintracht Frankfurt vor rund einer Woche als Dortmund-Jäger Nummer eins in den Weihnachtsurlaub. „Natürlich werden wir attackieren“, richtete Trainer Niko Kovac am Samstag eine Kampfansage an den Herbstmeister Borussia Dortmund.