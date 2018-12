Pep in der Krise, Klopp jubelt, Wirbel um Dabbur

Pep unter Druck

Guardiola versuchte sich in der speziellen Mathematik des Fußballs: „Wir haben eine unfassbare Punktzahl. In einer normalen Situation würden wir um die Meisterschaft kämpfen. Aber die Wirklichkeit ist, dass da zwei andere Teams sind, und die sind besser.“ 44 Punkte hat City in der ersten Halbserie erreicht, im vergangenen Jahr waren es zum entsprechenden Zeitpunkt freilich 55, und am Saisonschluss 100 Zähler. Anfang Dezember stand ManCity noch an der Tabellenspitze, und die Marke aus der vergangenen Spielzeit schien wieder in Reichweite.Wirbel um SuperstarBeim FC Liverpool (am Samstag wartet daheim der Kracher gegen Arsenal) mahnt Trainer Jürgen Klopp nach der erfolgreichsten Hinrunde der Klubgeschichte: „Wir haben noch einen weiten Weg zu gehen, und das wissen wir alle.“