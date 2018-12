Rhythmus der Karibik auf der Reggae-Route

Ruhiger als beim Carneval auf der Partymeile wird’s am Ende der West End Road, wo kleine Hotels im Kolonialstil in die steile Felsküste gebaut sind. Auf einer der Klippen steht Kino, Fischer, Teilzeitrettungsschwimmer und Paradebeispiel dafür, warum die Jamaikaner als besonders coole Zeitgenossen gelten. Schlendernder Gang, Reggae im Blut, verspiegelte Sonnenbrille und tiefenentspanntes Gemüt. „Wah gwaan?“, will er wissen. Auf Jamaikanisch heißt das so viel wie „what’s going on?“ – also was läuft? Die typische Antwort: „nota gwan“ – nichts läuft. Auch „Ya man“ , jamaikanisch für Ja, gehört zum guten Ton und ist so typisch für die Insel, dass der Ausdruck sogar auf T-Shirts gedruckt wird.