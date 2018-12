Datenklau: Uber muss 400.000 Euro Strafe zahlen

Nach dem millionenfachen Diebstahl von Nutzerdaten muss der US-Fahrdienstvermittler Uber in Frankreich eine Geldstrafe von 400.000 Euro zahlen. Die Datenschutzbehörde Cnil erklärte am Donnerstag in Paris, Uber habe die Daten „unzureichend geschützt“. In Frankreich waren demnach 1,4 Millionen Nutzer betroffen.