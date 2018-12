Linienrichter mit etwa 100 Schneebällen beworfen!

Auch in Belgrad ist der Winter angekommen! Am Freitagabend wurde in der serbischen Hauptstadt die Erstliga-Partie Partizan - Macsva Sabac ausgetragen (0:0) und die Fans der Belgrader zeigten, warum der Wintereinbruch eine schlechte Nachricht für die Schiedsrichterassistenten ist. Nach gewissen missbilligten Entscheidungen bewarf der harte Kern der Partizan-Fans den Linienrichter mit mehreren Hundert Schneebällen. Wahrscheinlich wünschte er sich, dass die Saison bald zu Ende gehen möge.