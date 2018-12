Keuchhusten und Co. sind wieder stark im Kommen

Informationen über Impfungen müssen bereits in der Kindheit und bei Schülern mit der „richtigen Sprache“ erfolgen, meint auch Univ.-Prof. Dr. Ursula Wiedermann-Schmidt, Leiterin des Instituts für Spezifische Prophylaxe und Tropenmedizin der MedUni Wien . Ein erster Schritt zum Schutz der Bevölkerung müsse zudem die Impfverpflichtung für alle Menschen sein, die in Gesundheits- und Sozialberufen arbeiten: „2017 betrafen etwa Masernerkrankungen nahezu 20 Prozent des Gesundheitspersonals in Österreich - ein unhaltbarer Zustand.“