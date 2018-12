Tiefe Einblicke: Wie die Welt heute Pornhub nutzt

Pornografie findet in Indien fast nur am Handy statt

Verantwortlich für den Smartphone-Boom sind insbesondere Länder wie Indien. Dort haben viele Menschen mit geringem Einkommen nie einen Computer gehabt, jetzt aber in immer größerer Zahl ein Smartphone, mit dem sie sich offenkundig auch schlüpfrigeres Material ansehen. Das führt zu 90 Prozent Pornhub-Nutzung am Smartphone. In Deutschland surfen 56 Prozent der User mit dem Smartphone, 13 Prozent mit dem Tablet und immerhin noch 31 Prozent mit dem PC auf Pornhub.