Wiener Derby: Neuer Modus, neues Stadion

Die aktuelle Form spricht derweil weder für Rapid noch für die Gastgeber. Fünf Punkte holte der Sportklub in den vergangenen fünf Ligaspielen, die Austria lediglich einen mehr. Und so gilt bei nahezu ausgeglichenen Quoten auch in den Wettbüros diesmal keiner der beiden Rivalen als Favorit. Im letzten Aufeinandertreffen im September hatten zumindest beim Wiener Anbieter Interwetten noch deutlich mehr Kunden auf Rapid getippt. Die eingefärbte Stadtkarte zeigt anhand historischer Wettdaten eine klare grün-weiße Tendenz. Das dürfte vor dem 328. Duell anders aussehen. Denn immerhin: Den Violetten gelangen vor der Niederlage in Mattersburg erstmals seit September zwei Bundesliga-Siege in Folge. Das gab es für Rapid in der aktuellen Saison noch überhaupt nicht.