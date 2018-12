Mega-Parade! Klopp feiert Liverpool-„Lebensretter“

Die Erleichterung bei Klopp und Co. war riesig. „Ich bin einfach so stolz auf das, was meine Jungs hier abgerissen haben“, sagte der Liverpool-Trainer. Nur aufgrund der mehr erzielten Tore lösten die Engländer das Ticket fürs Achtelfinale. Für Napoli geht es hingegen „nur“ in der Europa League weiter.