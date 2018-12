Real Madrid im Tor-Rausch! Die 6:1-Gala im Video

Was für eine Tor-Gala der Königlichen im spanischen Cup! Trotz des 4:0-Sieges aus dem Hinspiel spielte sich Real Madrid im Rückspiel des Sechzehntel-Finals in der Copa del Rey gegen den Drittligisten Melilla in richtigen Rausch und gewann letztlich mit 6:1. Marco Asensio (33./35.), Javi Sanchez (39.), Isco (47./83.) und Vinicius Junior (75.) erzielten die Treffer. Dabei schonte Trainer Santiago Solari im Santiago Bernabeu mit Kapitän Sergio Ramos, Luka Modric, Marcelo, Gareth Bale und Karim Benzema zahlreiche Stammkräfte. Aber sehen und hören Sie selbst - oben im Video.