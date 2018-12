Das bringt das zweite Jahr Türkis-Blau

Zu ihrem Einjährigen blicken Sebastian Kurz und Heinz-Christian Strache am Dienstag in einem Medien-Event auf das erste Jahr Türkis-Blau zurück. Doch hinter den Kulissen wird bereits an einem neuen 100-Tage-Plan gebastelt. Von Steuer- bis Pflegereform: Was sich ÖVP und FPÖ für die nächsten Monate vorgenommen haben.