krone.at-Leser: „Warum braucht man die Knallerei?“

Loki87 sieht in dem Brauchtum keine Tradition mehr: „Die meisten Kramperl sehen alles andere aus als wie ein Krampus, denen geht’s doch nur ums Trinken und Unruhestiften!“, so Loki87. Er fordert ein allgemeines Alkoholverbot bei den Läufen. Für austrofan haben sich die Zustände jedoch verbessert: „Die Maskierten waren früher fast alle beschwingt, das heiße Wachs von den an Stangen befestigten Fackeln flog nur so durch die Gegend und meiner Bekannten ins Auge“, so der Leser, „heute gibt es das zum Glück nicht mehr!“