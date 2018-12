Böller explodiert: Krampus (16) Finger weggerissen

Ein Perchtenlauf in Ramsau in Niederösterreich hat für einen 16-jährigen Burschen am Samstagabend ein dramatisches Ende genommen: Statt eines bengalischen Feuers erhielt der als Krampus an der Veranstaltung mitwirkende Jugendliche von einem Helfer einen Böller. Dieser explodierte und riss dem 16-Jährigen mehrere Finger weg. Die Brauchtumsveranstaltung wurde abgebrochen. Die Polizei ermittelt, wo der Böller herkam und wie es zu der Verwechslung kommen konnte.