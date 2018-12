Diebe bestahlen Mann (19) in Flüchtlingsunterkunft

Jeden Cent hatte der Mann auf die Seite gelegt und so in drei Jahren 2500 Euro gespart. 7000 Euro, soll ihm ein Landsmann der in Deutschland lebt, zum Aufbewahren ans Herz gelegt haben. Das Geld sollte den Männern später eine Weiterreise ermöglichen. Nun ist alles weg. „Ich war den ganzen Tag unterwegs, als ich am Abend nach Hause kam, war das Geld verschwunden“, so der Flüchtling. Er hatte die gefüllte Geldtasche immer unter seinem Kopfpolster versteckt. Da das Fenster im ersten Stock unversperrt war, vermutet er nun, dass die Täter dort mit Hilfe einer Leiter eingestiegen sind.