„Klimakiller“ auf vier Rädern

Was - und vor allem wie viel - da so aus jedem Auspuff geblasen wird, hat es in sich: Die solcherart produzierten Treibhausgase summieren sich im östlichsten Bundesland mittlerweile auf nahezu 900.000 Tonen pro Jahr. Das sind um mehr als drei Viertel mehr als zu Beginn der 1990er-Jahre. Zum Vergleich: Der Industrie werden laut Umweltbundesamt im Burgenland 211.000 Tonnen zugerechnet. In Summe verpesten zwischen Leitha und Neusiedler See mehr als 1,4 Millionen Tonnen Treibhausgase die Luft.